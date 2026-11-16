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La UTSLP se luce en los Regionales 2026

Conquista 12 reconocimientos con títulos en futbol femenil y ajedrez

Por Romario Ventura

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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La UTSLP se luce en los Regionales 2026
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      Con una destacada participación y un total de 12 reconocimientos, la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) concluyó su actuación en los Encuentros Regionales Culturales y Deportivos 2026 de la Región V, celebrados del 12 al 14 de noviembre en la capital potosina, teniendo como institución anfitriona a la propia universidad. Durante tres días, estudiantes de ocho universidades tecnológicas y politécnicas demostraron su talento y preparación en diferentes disciplinas deportivas y culturales.

      En cuanto a los resultados, la delegación potosina consiguió dos primeros lugares, correspondientes a ajedrez en la categoría novatos y futbol femenil, equipo que además cuenta con el título de campeón nacional. Por su parte, en el ámbito deportivo, la UTSLP alcanzó segundos lugares en beisbol varonil y basquetbol varonil, mientras que en ajedrez, categoría clasificados, y basquetbol femenil obtuvo terceros puestos. A estos resultados se sumó el tercer lugar de Jorge Edgar Ávila Amaya en canto solista, completando así los 12 reconocimientos que consiguió la institución durante esta competencia regional.

      En la última jornada también se definieron los campeones de las disciplinas de conjunto. En futbol asociación varonil, la Universidad Tecnológica de Durango se proclamó campeona tras imponerse por marcador de 2-0 a la Universidad Politécnica de Cuencamé, mientras que en beisbol varonil la Universidad Tecnológica de Poanas se quedó con el primer lugar, dejando a la UTSLP con el subcampeonato regional.

      De esta manera, San Luis Potosí concluyó como sede de tres días de intensa actividad deportiva, expresiones artísticas y convivencia estudiantil, con la participación de alumnos, entrenadores, docentes y representantes de las instituciones de la Región V. La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí cerró con resultados destacados su papel como anfitriona, fortaleciendo la formación integral de sus estudiantes y los lazos de colaboración entre las universidades participantes.

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