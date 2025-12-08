Fallece motociclista al derrapar en distribuidor

Al circular por la cima del distribuidor Juárez, un motociclista perdió la vida luego de derrapar y golpearse contra el muro de contención, cuando los paramédicos llegaron a atenderlo ya nada había por hacer.

Los hechos se suscitaron después de las tres de la mañana de este domingo, cuando el motociclista circulaba sobre la carretera a Matehuala y al llegar a la cima del distribuidor Juárez, derrapó y chocó contra el muro de contención que divide el acceso a la carretera México y la avenida Salvador Nava, quedando sin vida en el carril que va hacia la de México.

Algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando éstos acudieron a prestarle ayuda ya había perdido la vida víctima de los fuertes golpes que recibió ante el accidente.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, aseguraron el área como primeros respondientes y posteriormente la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con la recolección de indicios para determinar las causas del accidente donde perdió la vida el motociclista.

Cabe señalar que, de acuerdo al Reglamento Vial, el uso de los pisos del distribuidor Juárez y demás puentes en vialidades principales se encuentra restringido al acceso de las motocicletas de cilindraje menor de 450cc.

El cuerpo del infortunado motociclista fue recogido por las autoridades y enviado al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez que lo reclamen.