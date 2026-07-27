Lando Norris logra su 1ra. victoria del año

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BUDAPEST.- El británico piloto Lando Norris, campeón defensor, celebró su primera victoria del año al adjudicarse el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, undécima carrera de la temporada 2026 en la que antecedió con su McLaren al Red Bull del tetracampeón neerlandés Max Verstappen y al Mercedes del juvenil italiano Andrea Kimi Antonelli, que sigue líder.

Norris, que había largado desde la "pole position", volvió al triunfo después de 259 días y, de esta manera, escaló al quinto puesto de la temporada con 128 puntos, diez menos que el monegasco Charles Leclerc, quien finalizó cuarto delante de su compañero y séptuple campeón mundial inglés, Lewis Hamilton, quien recibió una penalización de 5 segundos.

Norris se mostró satisfecho luego de celebrar su duodécimo triunfo en la F1, el segundo en Hungría: "Mi ritmo de hoy fue uno de los mejores que he tenido. Esta pista es ideal para nosotros, y es una de las mejores para mí en todo el año. Pero si queremos volver a la cima, necesitamos muchos más fines de semana como éste. Perfecto", enfatizó. Diferente fue la carrera de su compañero, el australiano Oscar Piastri, quien quedó séptimo en la temporada con 92 puntos luego de su abandono por un problema en la caja de velocidades en la vuelta número 56 cuando se encontraba segundo.

Hamilton, que sigue segundo en la temporada, ahora con 169 puntos, fue sancionado porque superó en 0,1 kilómetros por hora el límite de velocidad en el pitlane durante el último cambio de neumáticos mientras se había anunciado el auto de seguridad virtual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La penalización contra Hamilton le permitió a Leclerc ganar un puesto, pero igualmente el monegasco se mostró decepcionado por su desempeño en la última carrera antes de la pausa por el verano boreal.

El quinto puesto de Hamilton también fue una buena noticia para Antonelli, quien de esta manera aumentó su ventaja al tope del Mundial de Pilotos que ahora comanda con 219 puntos, mientras que su compañero, el británico George Russell, completa el podio con 160 unidades luego de su séptimo puesto en el circuito húngaro de Hungaroring.