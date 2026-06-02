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Lanza FIFA proyecto de salud y rendimiento femenil

Por AP

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Lanza FIFA proyecto de salud y rendimiento femenil
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      La FIFA lanzó un proyecto de salud y rendimiento para mujeres el lunes con el fin de llenar el vacío de información e investigación sobre las necesidades específicas de las atletas, mientras el fútbol femenino continúa creciendo.

      La iniciativa, una serie de módulos en línea, ofrece investigaciones revisadas por pares, datos y conocimientos sobre 13 temas que afectan a las atletas, desde el embarazo y la fertilidad hasta la recuperación y la nutrición.

      Actualmente, solo el 6% de la investigación en ciencias del deporte se centra exclusivamente en las mujeres, según la FIFA. Como resultado, a menudo se entrena a las mujeres con métodos desarrollados para atletas masculinos debido a la falta de información disponible sobre cómo optimizar el rendimiento femenino.

      Además de las atletas, el Proyecto de Salud y Rendimiento Femenino de la FIFA busca educar a entrenadores y administradores en todos los niveles del deporte, así como al personal de equipos, ligas y federaciones. 

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      También aspira a normalizar el lenguaje, al tiempo que rompe tabúes y conceptos erróneos en torno a la salud de las mujeres.

      "El objetivo de la FIFA es optimizar la salud, el bienestar y el rendimiento de cada futbolista, y mejorar el conocimiento sobre mujeres y niñas en el fútbol en todos los niveles del juego. En conjunto, podemos hacer mucho más para apoyar mejor a nuestro creciente número de jugadoras y garantizar que sean entrenadas, respaldadas y comprendidas".

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