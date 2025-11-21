Lanzador potosino Campeón Nacional Máster de Softbol

El lanzador potosino Salvador “Chava” Ibáñez volvió a escribir su nombre con letras doradas en el softbol mexicano al conquistar, por segundo año consecutivo, el Campeonato Nacional Máster, celebrado en Torreón, Coahuila. Ibañez formó parte del equipo regiomontano Marranos Salvajes, conjunto que festejó además una década ininterrumpida de actividad y protagonismo en el circuito nacional.

Considerado actualmente como el mejor pitcher potosino de softbol, Ibáñez tuvo una participación determinante en la obtención del título. Durante el certamen lanzó dos encuentros clave, además de colaborar como corredor emergente en la semifinal. En la gran final asumió el rol de Jugador Designado, donde brilló con dos imparables y, finalmente, con la jugada que definió el campeonato.

En un duelo cerrado que se extendió hasta la décima entrada, “Chava” conectó un elevado de sacrificio al jardín central que impulsó la carrera definitiva, dejando en el terreno a sus rivales y sellando el triunfo por marcador de 1-0. Su aportación ofensiva y su liderazgo dentro del campo lo convirtieron en el héroe indiscutible de la jornada.

Con este logro, Chava Ibáñez reafirma su lugar como referente del softbol potosino y pieza fundamental en el éxito de los Marranos Salvajes, que continúan consolidándose como uno de los equipos más competitivos y constantes del panorama nacional.

