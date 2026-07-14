Lanzan convocatoria para lid "Solo para Madrugadores"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La organización Centros de Acondicionamiento Físico Atlético (CAFA) lanzó la convocatoria para una nueva edición de la tradicional carrera atlética "Solo para Madrugadores", que se celebrará el próximo viernes 31 de julio de 2026, con salida programada a las 05:00 de la mañana en el Parque Tangamanga I.

El evento tiene como principal objetivo fomentar entre la población el hábito de levantarse temprano para realizar actividad física, promoviendo estilos de vida saludables y la conservación de la salud a través del deporte.

La competencia tendrá como punto de salida y meta el área ubicada frente al Teatro de la Ciudad, mientras que el acceso al parque será por la entrada de Tata Nacho, la cual permanecerá abierta desde las 04:30 horas para recibir a los participantes.

La prueba estelar será de 9.2 kilómetros, con un recorrido que iniciará frente al Teatro de la Ciudad, continuará por las orejas oriente y poniente del parque, recorrerá la vuelta completa al Tangamanga I y concluirá nuevamente frente al teatro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, se llevará a cabo una prueba recreativa de 3 kilómetros, así como una carrera infantil sobre la misma distancia, permitiendo la participación de corredores de todas las edades.

En los 9.2 kilómetros habrá categorías desde los 15 hasta los 80 años y más, divididas en ambas ramas. Para la prueba de 3 kilómetros también se contemplan categorías por edad en las ramas femenil y varonil, mientras que la competencia infantil estará dirigida a niños y niñas de 7 a 9, 10 a 12 y 13 a 14 años.

Los organizadores del evento informaron que la playera conmemorativa, el número oficial y la medalla estarán garantizados únicamente para quienes se inscriban antes del 23 de julio, fecha en la que cerrará el registro.

La entrega de paquetes se realizará el miércoles 29 de julio, en un lugar que será anunciado a través de las redes sociales de CAFA y del espacio Comentarios del Profe Monte. El costo de inscripción será de 300 pesos, y los interesados podrán registrarse mediante la página de Facebook de CAFA (Centros de Acondicionamiento Físico Atlético).

En cuanto a la premiación, la organización reconocerá a los tres primeros lugares de cada categoría en las pruebas de 9.2 kilómetros, 3 kilómetros y 3 kilómetros infantil. La ceremonia de premiación se llevará a cabo posteriormente en una fecha y sede que serán dadas a conocer por los organizadores.