Lideró México en atletismo

Luego de cinco días de intensas actividades el atletismo llegó a su fin en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, donde México se situó en el cuarto lugar del medallero general, pero se ostentó como la nación que más preseas ganó con un total de 19 metales: cuatro oros, cinco platas y 10 bronces.

La rama femenil se adueñó de los cuatro primeros lugares, de los cuales dos fueron para la mexiquense Dafne Juárez quien se coronó en las pruebas 1500 y 5000 metros, además de implantar récord en esta última prueba, obtuvo su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Junto a la corredora Juárez, Ximena Serrano y Antonia Sánchez se proclamaron campeonas en las pruebas de 20km femenil y 400 metros con vallas, respectivamente, quienes también sellaron su pase a la próxima justa continental.

Cuatro de las cinco platas obtenidas se ganaron en pruebas de pista con las participaciones de Iker Sánchez en 5000 metros, Mariel Salazar en 10000 metros, Sabrina Salcedo que hizo el 1-2 con Dafne Juárez en los 1500 metros y mismo caso para Valeria Flores y Ximena Serrano en 20km marcha, finalmente Paola Del Real logró el subcampeonato en salto trilple con 13.50 metros.

Asimismo, México logró 10 bronces, cinco en la rama femenil y cinco en varonil. Brandon Sánchez lo obtuvo en marcha 20km varonil, Sabrina Salcedo obtuvo su segunda medalla de la competencia gracias al tercer lugar en 5000 metros, Ian Sánchez finalizó tercero en 5000 metros, Luz Rocha en 10000 metros y Jesús Vázquez en salto de altura.

Amado Amador se hizo de un lugar en el podio de los 800m, mientras que Sofia Peña y Roberto Márquez lo hicieron en la carrera de los 3000m con obstáculos, en tanto Jazmin López, Shakti Álvarez, Kenya Maturana y Antonia Sánchez finalizaron en el tercer lugar del relevo femenil 4x400m con un tiempo de 3:31.95 minutos y en campo Paola Bueno sumó en lanzamiento de martillo.

Con estas 19 medallas, México se ubicó en el cuarto lugar de la disciplina, mientras que Cuba (13), Canadá (15) y Colombia (14) ocuparon los primeros puesto por el número de oros obtenidos.