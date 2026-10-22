Listas para ganar

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México.- El revés (2-0) frente a España amargó el debut mundialista de la Selección femenil Sub-17. Sin embargo, de acuerdo con el técnico, Miguel Gamero, la derrota ya quedó en el pasado porque no les ayudará, ni afectará, de cara al duelo que disputarán contra Chile.

Urgido por una victoria, el Tricolor todavía sueña con superar la fase de grupos. El combinado nacional enfrentará a un rival que, momentáneamente, ocupa la segunda posición del Grupo F. El liderato le pertenece a La Furia Roja, mientras que Australia se ubica en el tercer puesto de la clasificación.

"Queríamos ganar e iniciar sumando, pero creo que la clave es ir paso a paso. Debemos dejar atrás lo que hicimos o no contra España. No nos va a ayudar, ni afectar, contra Chile. Es pensar solamente en Chile e ir para adelante. Superar la primera fase", aseveró.

Perspectiva que coincidió con la de Valeria Figueroa. Si bien los nervios y la ansiedad influyeron en el debut, la joven defensa aceptó que —como equipo— trabajaron los aspectos psicológicos para dar su mejor versión contra Chile.

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El margen de error es reducido para la Selección Mexicana, por lo que usará la unión para dejar atrás la tensión y la desconfianza que sintió frente a España.

"Estamos preparadas para lo que venga. La unión es importante dentro de un equipo. Confiamos en lo que el cuerpo técnico nos está brindando. Somos un equipo muy unido, pero creo que podemos estarlo aún más", reconoció la futbolista.