Listo el Campeonato Nacional de Atletismo Primera Fuerza

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San Luis Potosí se declara listo para competir en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026, que se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas, evento avalado por la Federación Mundo de Atletismo en México A.C. y World Athletics.

La delegación potosina estará integrada por siete destacados atletas de pista y campo, quienes buscarán colocar al estado entre los protagonistas de la competencia nacional más importante del atletismo mexicano, además de sumar puntos y marcas rumbo a futuros compromisos internacionales.

El contingente combina experiencia adquirida en el circuito universitario de Estados Unidos (NCAA), participación en campeonatos mundiales y medallas en competencias continentales. La figura principal de la delegación será Lorena Rangel Batres, atleta internacional y egresada de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), quien recientemente impuso récord mexicano de la milla bajo techo y registró una destacada marca de 4:09.90 en los 1,500 metros durante el LA Track Fest.

Rangel competirá en las pruebas de 800 y 1,500 metros planos, donde buscará colocarse en lo más alto del podio nacional. También en las pruebas de fondo participará Beatriz Núñez Carranco, quien tomará parte en los 1,500 y 5,000 metros planos, aportando experiencia y resistencia al equipo potosino.

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Por su parte, Claudia Alvarado Monsiváis enfrentará la prueba de 400 metros planos con el objetivo de avanzar a las finales y pelear por las medallas. La velocista llega motivada tras haber participado recientemente en el Campeonato Mundial de Relevos celebrado en Botsuana.

La rama femenil se complementa con Andrea Regina Ávalos Rivera, atleta de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quinta lugar en los Juegos Panamericanos Junior, quien buscará subir al podio en la exigente prueba de 3,000 metros con obstáculos.

En la rama varonil, San Luis Potosí presentará una de las parejas más fuertes del país en los 3,000 metros con obstáculos. Arturo Israel Reyna Tristán, ex campeón nacional y seleccionado panamericano. A su lado estará César Daniel Morales Monreal, medallista de bronce en los FISU América Games de Colombia y ex seleccionado mundial Sub-20.

Mientras tanto, Samuel Alfonso González Arreguín representará al estado en salto de longitud, disciplina en la que se ubica dentro del Top 12 del ranking nacional y donde buscará aprovechar su potencia y técnica para pelear por un lugar en el podio.

La actividad para los potosinos comenzará el viernes 5 de junio con las eliminatorias de los 400 metros femeniles y los 1,500 metros femeniles, además de la final directa de los 3,000 metros con obstáculos femenil. El sábado 6 de junio se disputarán la final de salto de longitud, la final de los 3,000 metros con obstáculos varonil y las finales de los 400 y 1,500 metros femeniles. Finalmente, el domingo 7 de junio concluirá la participación potosina con las finales de los 5,000 metros planos femenil y los 800 metros planos femenil.