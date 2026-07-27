Listos potosinos para el Mundial de Karate

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La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) destacó la participación de cinco de sus estudiantes en el Campeonato Mundial de Karate que se celebra en Cluj-Napoca, Rumania, donde integran la Selección Mexicana en una de las competencias internacionales más importantes de esta disciplina.

Los universitarios Ashley Belmontes, Luis Antonio Villaseñor, Marco Emilio Cuellar, Antonio Hernández y Ana Sofía Camacho ya se encuentran concentrados con el representativo nacional y entrarán en acción en las modalidades de kumite individual, kumite por equipos y kumite por equipos rotativo, con el objetivo de buscar los mejores resultados para México.

La delegación mexicana cuenta con la dirección del entrenador Alejandro Belmontes, quien encabeza el trabajo técnico de los atletas durante este certamen mundialista, en el que enfrentarán a algunos de los mejores exponentes del karate internacional.

La participación de los cinco estudiantes representa un importante logro para la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, al consolidar el trabajo que realiza la institución en el impulso al deporte de alto rendimiento y en la formación integral de sus alumnos.

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