Liverpool remonta y vence a Villarreal

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Rio Ngumoha, un atacante de 18 años, tuvo un papel estelar en la remontada de Liverpool, al asistir en goles de Ronald Araújo, Mac Allister y Florian Wirtz.

Liverpool se vio abajo 2-0 tras un mal comienzo, que incluyó al capitán Virgil van Dijk levantando las manos a modo de disculpa después de que su cabezazo desviado permitiera a Georges Mikautadze anotar el primer gol del Villarreal.

El Manchester City se recuperó de la derrota de la semana pasada ante el PSG con una contundente victoria 5-1 contra AEK Atenas, y lo hicieron con su máximo goleador Erling Haaland en el banquillo. Phil Foden facturó un triplete, y su segundo gol fue el mejor de todos, al culminar una gran jugada colectiva.

Con el primer gol del delantero argentino Julián Álvarez esta temporada, el Atlético Madrid resistió con 10 hombres e igualó 1-1 con Stuttgart. El equipo alemán se quedó con las ganas de unirse al PSG y Liverpool con nueve puntos.

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La anotación de Álvarez a los 47 empató el encuentro luego que Jamie Leweling adelantó a los alemanes. El Atlético jugó en inferioridad numérica desde los 64 por la expulsión de mediocampista Morten Hjulman tras cometer temeraria barrida por detrás sobre Angelo Stiller.