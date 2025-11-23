Liverpool y el City pierden, impulsan al líder Arsenal

Liverpool profundizó su crisis en la defensa del título de la Liga Premier al perder el sábado 3-0 en casa ante el Nottingham Forest. El desafío del Manchester City también se vio afectado por una derrota de 2-1 en Newcastle.

Una sexta derrota de la campaña dejó al campeón de la temporada pasada en el 11mo puesto de la clasificación, a ocho puntos del líder Arsenal, habiendo jugado un partido más.

Nicolo Savona y Morgan Gibbs-White en Anfield condenaran al Liverpool a una sexta derrota en sus últimos siete partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Para poner eso en contexto, el club de Merseyside solo perdió cuatro partidos en toda la temporada pasada cuando ganó un vigésimo título, igualando el récord.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Arsenal fue el gran ganador del día, a pesar de no jugar vio a dos de sus principales rivales perder más puntos.