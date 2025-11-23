Alista GCE operativos por temporada decembrina

En el marco de la temporada decembrina que ya está próxima, la GCE, División Caminos, ha iniciado una serie de operativos destinados a fortalecer la seguridad, la vigilancia y el acompañamiento ciudadano en carreteras estatales. Estos preparativos buscan atender el incremento de movilidad generado por el retorno de connacionales, el flujo turístico y las actividades religiosas tradicionales del mes.

De acuerdo a informes de la corporación, durante este periodo se diseñan y ajustan dispositivos especiales relacionados con el Operativo Bienvenido Paisano, el apoyo a las Caravanas Migrantes y el Operativo Aguinaldo, además del despliegue que se realizará con motivo del Operativo Guadalupano, uno de los eventos de mayor concentración en la entidad.

El titular de la División Caminos, Rafael Mendoza Salazar, explicó que la carretera 57 es uno de los tramos prioritarios para la corporación, debido al incremento del tráfico que se genera por la llegada de connacionales durante noviembre y diciembre, así como por el tránsito de las caravanas que recorren diversos estados del país.

Asimismo, detalló que estas acciones se realizan en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de estados vecinos para garantizar asistencia vial, apoyo informativo y vigilancia preventiva en los puntos de mayor movilidad. También se reforzará la presencia policial en zonas bancarias, centros comerciales y tramos carreteros con motivo del pago de aguinaldos, promoviendo medidas de autoprotección y el uso seguro de cajeros automáticos.

En cuanto al Operativo Guadalupano, Mendoza Salazar informó que se brindará acompañamiento a las peregrinaciones que soliciten apoyo, especialmente en la zona metropolitana, donde se registra la mayor concentración de actividades religiosas durante estas fechas.

“Durante esta temporada aumenta considerablemente la movilidad en carreteras y centros urbanos. El objetivo es brindar apoyo, orientar y responder oportunamente a quienes requieran auxilio, reforzando la seguridad vial y promoviendo una conducción responsable”, indicó el jefe policiaco.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca garantizar traslados seguros, prevenir incidentes y fortalecer la proximidad social de la GCE durante una de las épocas de mayor actividad en SLP.