Logra Lobos FC título nacional

El equipo Lobos FC, representante de San Luis Potosí, se proclamó campeón del Campeonato Nacional de Futbol Sub-11 avalado por la Federación Mexicana de Futbol, torneo celebrado del 26 al 30 de noviembre en el estado de Puebla. Con este logro, el conjunto potosino reafirma su hegemonía estatal y nacional dentro de esta categoría formativa.

El certamen, respaldado por el Sector Amateur de la FMF y con la presencia de observadores de FIFA, reunió a los 32 campeones estatales del país, clasificados a través de eliminatorias regionales. Este formato convirtió al campeonato en uno de los más exigentes y completos del año.

Para conquistar el título, Lobos FC superó una ruta impecable. En la fase de grupos enfrentó a Coahuila, Colima y Campeche; ya en octavos de final venció a Querétaro, en cuartos eliminó a Baja California Sur, en semifinales derrotó a Sonora y en la gran final volvió a medirse ante Coahuila, logrando nuevamente imponerse para quedarse con el campeonato.

Uno de los protagonistas del torneo fue el guardameta Luca Ramos, quien detuvo nueve penales en tres partidos, convirtiéndose en pieza clave para las victorias en las series definidas desde los once pasos. Además, el equipo potosino se distinguió como la mejor defensa del campeonato, muestra clara de su disciplina táctica y trabajo colectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La selección Sub-11 de San Luis Potosí estuvo integrada por: Luca Ramos, Santiago Castillo, Iker Navarro, Elí Rodríguez, Andrés Ulibarri, Flavio Faz, Lio Camejo, Matías Faz, Rafael Juárez, Alejandro Milanés, Eduardo Esqueda, Ángel Aguilar y Matías Valle. El cuerpo técnico estuvo encabezado por César Rubio y Moisés Ramos, mientras que la coordinación general de la delegación estuvo a cargo de Dagoberto Castillo y Elí Rodríguez.