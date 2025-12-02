Confía Toluca en lograr el bi

CIUDAD DE MÉXICO.- El Toluca no sufrió para clasificar a las semifinales del Apertura 2025. Con muy poco, derrotó al FC Juárez en la serie de los cuartos de final por un marcador global de 2-1,

Los Diablos Rojos siguen con vida en la Liguilla y tratarán de defender su corona como monarca del futbol mexicano.

En la antesala de la final, el equipo de Antonio Mohamed se enfrentará al Monterrey, que llega con un envión anímico importante tras haber eliminado al América.

De manera agónica, con un gol de Germán Berterame en el último minuto, los Rayados se quedaron con el boleto entre los cuatro mejores del torneo, gracias que ganaron la eliminatoria con un marcador global de 3-2.

Eliminar a “Las Águilas” de André Jardine no fue tarea sencilla y es digno de reconocer, por lo que, al interior del vestuario del Toluca, son conscientes de que se enfrentarán a un rival importante en las semifinales.

“Sabemos la calidad de ‘Rayados’, tiene grandes jugadores, [pero] nosotros trataremos de preocuparnos por nosotros. El primer partido, en Monterrey, va a ser muy importante, sabemos que la serie no se puede ganar desde el primer partido, pero si se puede perder”, declaró Jesús Gallardo en conferencia de prensa, realizada en Metepec.

El lateral izquierdo mexicano reconoció que los Diablos Rojos necesitan obtener una ventaja en la ida, que se disputará el próximo miércoles en el “Gigante de Acero”, para no sufrir en la vuelta en el Nemesio Diez.

“Vamos a tratar de hacer un buen partido, hacer nuestro juego, cerrar líneas, tratar de aprovechar las oportunidades que tengamos y buscar un buen resultado [para] cerrar la serie en casa, con nuestra gente vamos a tratar de pasar a la final”, aseguró.

El integrante de la Selección Mexicana también aprovechó para compartir que, en Toluca, tienen la confianza y el deseo de volver a ser campeones de la Liga MX.