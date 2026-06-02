Logra San Luis plata y bronce

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La delegación de tenis de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar dos importantes medallas en las competencias celebradas en las canchas del Centro Estatal de Tenis de la ciudad de Puebla.

Las potosinas Fernanda Valle Sáenz y Ana Paula Pérez lograron subir al podio al obtener la medalla de plata en la modalidad de dobles dentro de la categoría Sub-16, luego de una sobresaliente actuación a lo largo del torneo, enfrentando a algunas de las mejores parejas juveniles del país.

La dupla potosina mostró gran coordinación, técnica y fortaleza mental durante la competencia, lo que les permitió avanzar hasta la final y asegurar una de las preseas más importantes para la delegación estatal en esta disciplina.

Además, Fernanda Valle Sáenz volvió a destacar de manera individual al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de singles de la misma categoría Sub-16, reafirmando su calidad y consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del tenis potosino en esta edición de la máxima justa deportiva juvenil del país.

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La obtención de estas medallas representa el resultado del trabajo, esfuerzo y preparación que las tenistas han desarrollado durante los últimos años, así como del respaldo de entrenadores, familiares y autoridades deportivas que han impulsado su crecimiento competitivo.

La actuación de Fernanda Valle Sáenz y Ana Paula Pérez se suma a la cosecha de medallas que la delegación potosina ha conseguido en distintas disciplinas, manteniendo al estado como uno de los protagonistas de la Olimpiada Nacional 2026.