Logran Buffalos de SLP triunfos en Zacatecas

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Los Buffalos de San Luis tuvieron una sobresaliente actuación durante la Jornada 2 de la Liga FADEMAC Occidente 2026, al conquistar tres victorias en cuatro encuentros durante su visita a los Forajidos, confirmando el crecimiento de la organización en sus categorías infantiles.

La actividad comenzó con el único revés para el conjunto potosino en la categoría Rabbits, donde el equipo local se impuso por marcador de 20-6 en un duelo disputado desde los primeros minutos.

Lejos de resentir la derrota inicial, Buffalos respondió con autoridad en el resto de la jornada. En la categoría Hornets, el equipo mostró un dominio absoluto en ambos lados del emparrillado para imponerse con un contundente 25-0, gracias a una sólida actuación defensiva y una ofensiva efectiva.

La superioridad potosina continuó en la categoría Falcons, donde nuevamente la defensiva dejó en cero al rival, mientras que la ofensiva aprovechó sus oportunidades para sellar una clara victoria por 22-0.

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El cierre de la jornada también fue favorable para la organización de San Luis Potosí. En la categoría Ponys, Buffalos mantuvo el buen nivel mostrado durante el día y consiguió un triunfo de 26-8, completando así un balance positivo de tres triunfos y una derrota en territorio zacatecano.

Con estos resultados, Buffalos San Luis reafirma el trabajo que desarrolla en sus categorías formativas y continúa consolidándose como una de las organizaciones con mayor tradición en el fútbol americano de la región. Con 48 años de historia, el club mantiene su compromiso con la formación deportiva y humana de sus jugadores, fortaleciendo un legado que lo ha convertido en un referente del deporte en San Luis Potosí.

Tras una exitosa visita a Zacatecas, la organización buscará mantener el buen paso en las siguientes jornadas de la temporada 2026, con el objetivo de seguir sumando victorias y continuar como protagonista dentro de la Liga FADEMAC Occidente.