logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lokomotiv, de César Montes, sigue de líder

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Lokomotiv, de César Montes, sigue de líder

México.- Después de la Fecha FIFA, los seleccionados mexicanos reportaron con sus clubes para regresar a la actividad liguera, tal y como fue el caso de César Montes, quien fue titular en el triunfo del Lokomotiv sobre el CSKA de Moscú.

El cuadro del central tricolor derrotó 3-0 a su rival de ciudad, para así mantenerse en lo más alto de la clasificación con 26 unidades, empatado con el Krasnodar, pero su diferencia de goles a favor lo colocan en la punta. Por su parte, el CSKA perdió la oportunidad de asaltar el primer lugar al quedarse cuarto con 24 unidades.

En menos de 20 minutos, el equipo del mexicano encontró la portería rival para abrir el marcador del juego. Aleksey Batrakov aprovechó un centro desviado proveniente de la banda izquierda, el delantero sacó un potente disparo que rebotó en el poste para después escabullirse al arco de Oblyakov.

La primera parte estaba cerca de terminar, cuando cayó el segundo del cuadro local. Dmitry Vorobyov se encargó de hacer una estupenda jugada por la pradera de la derecha, para meterse al área rival y sacar una línea que fue imposible de atajar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ya en la segunda parte del juego, el CSKA ahogó su grito de gol al 61, ya que fue anulado por un fuera de juego de Rudenko. En el 88, el Lokomotiv encontró la última anotación vía Komlichenko con una estupenda definición.

A lo largo de este juego, el “Cachorro” Montes consiguió una eficacia del 74% en sus pases intentados, acertando 28 de 38. Asimismo, logró cuatro recuperaciones, 13 despejes, ganó cinco de seis duelos terrestres y tres de cuatro aéreos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos
Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

SLP

El Universal

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’
Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

SLP

EFE

Chivas siguen con las victorias
Chivas siguen con las victorias

Chivas siguen con las victorias

SLP

El Universal

Consigue su cuarto triunfo seguido, tras derrotar al Mazatlán

Pilotos Canel’s con resultados positivos
Pilotos Canel’s con resultados positivos

Pilotos Canel’s con resultados positivos

SLP

Romario Ventura

García Jr. arrancará 8vo. y Max 11vo. en calificación semifinal NASCAR