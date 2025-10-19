Lokomotiv, de César Montes, sigue de líder

México.- Después de la Fecha FIFA, los seleccionados mexicanos reportaron con sus clubes para regresar a la actividad liguera, tal y como fue el caso de César Montes, quien fue titular en el triunfo del Lokomotiv sobre el CSKA de Moscú.

El cuadro del central tricolor derrotó 3-0 a su rival de ciudad, para así mantenerse en lo más alto de la clasificación con 26 unidades, empatado con el Krasnodar, pero su diferencia de goles a favor lo colocan en la punta. Por su parte, el CSKA perdió la oportunidad de asaltar el primer lugar al quedarse cuarto con 24 unidades.

En menos de 20 minutos, el equipo del mexicano encontró la portería rival para abrir el marcador del juego. Aleksey Batrakov aprovechó un centro desviado proveniente de la banda izquierda, el delantero sacó un potente disparo que rebotó en el poste para después escabullirse al arco de Oblyakov.

La primera parte estaba cerca de terminar, cuando cayó el segundo del cuadro local. Dmitry Vorobyov se encargó de hacer una estupenda jugada por la pradera de la derecha, para meterse al área rival y sacar una línea que fue imposible de atajar.

Ya en la segunda parte del juego, el CSKA ahogó su grito de gol al 61, ya que fue anulado por un fuera de juego de Rudenko. En el 88, el Lokomotiv encontró la última anotación vía Komlichenko con una estupenda definición.

A lo largo de este juego, el “Cachorro” Montes consiguió una eficacia del 74% en sus pases intentados, acertando 28 de 38. Asimismo, logró cuatro recuperaciones, 13 despejes, ganó cinco de seis duelos terrestres y tres de cuatro aéreos.