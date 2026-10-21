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Los 76ers remontan y vencen a Knicks

LeBron James y Jaylen Brown superan a los vigentes campeones la NBA

Por AP

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Los 76ers remontan y vencen a Knicks
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      NUEVA YORK.- Los 76ers de Filadelfia enviaron un mensaje en la noche inaugural de que serán contendientes al título de la NBA tras sumar a LeBron James y Jaylen Brown, al remontar el martes para una victoria de 106-100 ante los Knicks de Nueva York.

      Tyrese Maxey anotó 28 puntos y Brown aportó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias en su primer partido desde que fue adquirido procedente de Boston. James inició su 24ª temporada, récord de la NBA, y terminó con 14 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.

      Los 76ers recibieron tres triples de Anfernee Simons y dos de otro recién llegado, Kentavious Caldwell-Pope, ya que los suplentes aprovecharon los tiros abiertos que obtuvieron cuando los Knicks quedaron atrapados concentrándose demasiado en los nombres más grandes.

      Jalen Brunson anotó 21 puntos, pero el MVP de las Finales de la NBA lanzó apenas 6 de 19 en tiros de campo.

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      Los Knicks dominaron a los 76ers con una barrida en la segunda ronda, al inicio de su racha de 13 victorias consecutivas como parte de un cierre de 16-3 con la mayor diferencia de puntos en la historia de la postemporada de la NBA.

      Embiid terminó con 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias.

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