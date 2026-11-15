Los Chiefs descartan a Walker por lesión

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KANSAS CITY.- Los Chiefs descartaron a Kenneth Walker para el partido del domingo en Atlanta debido a una lesión en la ingle, lo que los deja con el corredor novato Emmett Johnson, el joven Jaydn Ott, que ha tenido molestias, y el veterano itinerante Nate Carter para enfrentar a Bijan Robinson y los Falcons.

Los Chiefs volaban a Atlanta el sábado, y no esperan cambios en su plan de vuelo tras la suspensión de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación un día antes. El tackle defensivo Chris Jones no viajaba con el equipo por motivos personales, pero los Chiefs indicaron que se uniría al equipo en Atlanta y que no tenía ninguna designación para el partido.

Walker es el segundo corredor con más yardas de la liga, con 872, apenas ocho por detrás de Robinson, aunque también ha disputado un partido menos que su homólogo de los Falcons. Walker además ha atrapado 22 pases para 172 yardas y cuatro touchdowns.

Sin embargo, Johnson ha rendido bien cuando ha tenido oportunidades esta temporada. La selección de quinta ronda procedente de Nebraska, a la que muchos pasaron por alto, ha corrido 26 veces para 111 yardas y un touchdown, y ha recibido 14 pases para 237 yardas y otra anotación.

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El mayor problema de los Chiefs es la falta de opciones detrás de Johnson en la tabla de profundidad. Brashard Smith fue colocado en la lista de lesionados con una lesión en el tendón de la corva el 24 de octubre, y Ott —quien acarreó tres veces para 19 yardas en tiempo de relleno en la paliza de la semana pasada sobre los Jets— ha estado lidiando con una molestia en el tendón de la corva, lo que lo deja como cuestionable para el partido del domingo en Atlanta.

Los Chiefs ascendieron el sábado a Carter y al receptor abierto Jacob De Jesus desde el equipo

de prácticas.

Carter pasó la temporada pasada con Atlanta, participó en siete partidos y tuvo nueve acarreos para 60 yardas. Los Falcons lo dejaron en libertad como parte de sus últimos recortes de plantilla, y Kansas City lo firmó para su equipo de prácticas un par de días después.