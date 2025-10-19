Los Pumas dejan escapar la victoria

México.- A pesar de que demostraron cierta mejoría, los Pumas empataron (1-1) con el Monterrey en el estadio BBVA y alargaron su racha sin poder ganar a cinco juegos en fila.

El equipo de Efraín Juárez no pudo con los Rayados, aunque, por momentos, les jugó al tú por tú. El club universitario ya suma 12 años sin poder ganarle al Monterrey en su propia casa.

En el minuto 32, las alarmas se encendieron. José Juan Macías tuvo que ser sustituido.

La sorpresa llegó cuando Alan Medina abrió el marcador (42’) con estupenda anotación. El mexicano aprovechó la tibieza de Sergio Ramos, le ganó el balón y definió de primera intención al poste contrario de Santiago Mele.

La felicidad universitaria fue efímera. Rubén Duarte, quien regresó a la titularidad, cometió un error infantil y derribó a Sergio Ramos dentro de su propia área tras revisión del VAR. El propio central español fue el encargado de cobrar el penalti y no falló (45+8’). Con la jerarquía que lo caracteriza, el capitán de Rayados mandó el esférico al fondo de las redes con una gran definición e hizo estallar a la afición albiazul. Ni Keylor Navas fue capaz de detener el disparo de su excompañero en el Real Madrid.

Los Pumas lo intentaron, pero se quedaron cortos ante unos Rayados que sorprendieron con el pobre futbol que desempeñaron. Sumaron un punto que les permite seguir soñando con el Play-In.