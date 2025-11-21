Mahomes y los Chiefs reciben a los indomables Colts

Lo que Patrick Mahomes y los Chiefs no tienen en la columna de victorias lo compensan en confianza. Es la única opción ahora que la más reciente dinastía de la NFL se tambalea.

Pero ni ellos —ni las casas de apuestas— pierden la fe.

Ha pasado una década desde la última vez que Kansas City (5-5) tenía cinco derrotas a estas alturas de la temporada. Con el ataque más potente de la NFL de visita en la ciudad esta semana, la confianza podría ser su mejor, y única, arma.

La van a necesitar.

“No somos tan negativos como el resto del mundo exterior lo es”, dijo el entrenador Andy Reid durante la semana. “Sabemos qué es lo que necesitamos arreglar y debemos hacerlo. Pero los muchachos, ellos lo entienden”.

Lo que durante una cadena de nueve temporadas como campeones divisionales ha sido el ataque por excelencia de la liga, ahora está repleto de signos de interrogación. El instinto asesino de Mahomes en los momentos de apremio se ha desvanecido —0-5 en partidos decididos por siete puntos o menos— y su defensiva, aunque eficiente, simplemente tiene demasiado peso sobre sus hombros.

El tiempo se acaba para resolver todos esos problemas, luego de dos derrotas consecutivas. En especial cuando los Colts (8-2) llegan a Kansas City con una semana de descanso y con hambre de respeto.

Autores de al menos 29 puntos en cada uno de sus ocho triunfos, los Colts tienen en Jonathan Taylor al líder corredor de la liga (113,9 yardas por partido), en Daniel Jones al mejor pasador con 265,9 yardas por encuentro y a una defensiva que ha conseguido al menos un robo de balón en cada partido de esta campaña.

Lo que no tienen es una victoria ante un verdadero peso completo esta temporada, y van en busca de uno a Kansas City.

Los Colts son una verdadera prueba de fuego para cualquier equipo, en particular para uno sin margen de error. Los Chiefs, sin embargo, parten como favoritos en Las Vegas por 3,5 puntos y siguen siendo el tercer equipo con mejores pronósticos para ganar el Super Bowl.

Hablando de confianza.

STEELERS (6-4) EN

CHICAGO (7-3)

La historia dice que una visita de los Steelers a Chicago concluye con una derrota en el 92% de las ocasiones (1-12). Pero, por otro lado, también indica que Aaron Rodgers no tiene un rival al que haya derrotado en más ocasiones que a los Bears (24-5).

Sólo hay un pequeño detalle para Pittsburgh antes de viajar al Soldier Field el próximo domingo: La disponibilidad de Rodgers.

El pasador de 41 años sufrió una leve fractura en la mano izquierda durante el triunfo de la semana anterior sobre Cincinnati y no será sino hasta el viernes, si acaso, que se conozca si podrá saltar al emparrillado.

Independientemente de si es Rodgers o el reserva Mason Rudolph quien esté detrás del centro, la clave para Pittsburgh gira en torno a una defensiva que brilla por su inconsistencia: Última contra el pase, segunda en robos de balón, por poner un ejemplo.

Necesitan de su mejor versión para contener a unos Bears que vienen con siete triunfos en sus últimos ocho compromisos, gracias a una defensiva que encabeza a la NFL con 15 intercepciones, el ataque terrestre más potente de la NFL y un quarterback, Caleb Williams, que tiene cinco remontadas en el último cuarto, la mayor cantidad en todo el circuito.

La única interrogante que pende sobre Chicago es la calidad de sus adversarios, pues todos sus triunfos han llegado ante conjuntos con registro negativo. El domingo podrían ganar algo más que validez.

CALENDARIO

La acción de la semana 12 continúa el domingo con los siguientes compromisos: Jets (2-8) en Baltimore (5-5); Steelers (6-4) en Chicago (7-3); Patriots (9-2) en Cincinnati (3-7); Giants (2-9) en Detroit (6-4); Vikings (4-6) en Green Bay (6-3-1); Colts (8-2) en Kansas City (5-5); Seahawks (7-3) en Tennessee (1-9); Jaguars (6-4) en Arizona (3-7); Browns (2-8) en Las Vegas (2-8); Eagles (8-2) en Dallas (4-5-1); Falcons (3-7) en N. Orleans (2-8); y Buccaneers (6-4) en L.A. Rams (8-2).

La jornada concluye el lunes por la noche con los Panthers (6-5) de visita en San Francisco (7-4). Carolina tiene marca de 6-0 esta temporada cuando gana el lanzamiento de la moneda para iniciar el encuentro. Los 49ers están 4-1 esta campaña cuando anotan al menos 26 puntos.

Broncos (9-2), Dolphins (4-7), Chargers (7-4) y Commanders (3-8) tienen semana de descanso.