Mal arranque de la Femenil Sub-17

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
RABAT.- La Selección Mexicana Femenil Sub-17 comenzó su participación en la Copa del Mundo Marruecos 2025 con una derrota de 2-0 contra Corea del Norte, en partido correspondiente al Grupo B, disputado en la capital marroquí.

El conjunto asiático tomó ventaja desde los primeros minutos, cuando Yu Jong-Hyang abrió el marcador al minuto 3, después de superar a la defensa mexicana. Antes de la media hora, Kim Won-Sim amplió la diferencia con una definición de zurda dentro del área.

“La atención, sobre todo. Defensivamente no podemos tener descuidos, menos contra este tipo de equipos. El nivel es muy alto en un Mundial y un error te cuesta. Nos fuimos con más ímpetu que orden”, declaró el técnico nacional Miguel Gamero, respecto a lo que buscará cambiar, luego del descalabro en su presentación.

Con este resultado, Corea del Norte se coloca como líder del Grupo B, mientras que México buscará sumar sus primeros puntos en su siguiente partido contra Países Bajos, que derrotó a Camerún en su debut.

