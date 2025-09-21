Man United gana y recibe un alivio

MANCHESTER.- El portugués Bruno Fernandes anotó llegó el sábado a 100 goles para el Manchester United en una caótica victoria 2-1 contra el Chelsea y ayudó a aliviar la presión sobre el entrenador portugués Ruben Amorim.

El portugués Fernandes y el brasileño Casemiro anotaron en una salvaje primera mitad en el Old Trafford donde ambos equipos se quedaron con 10 hombres y el Chelsea perdió por lesión a su jugador estrella, el inglés Cole Palmer.

Fernandes alcanzó el centenar de goles en su aparición número 200 en la Liga Premier, pero la mayor celebración llegó después del pitido final, ya que el United ganó por segunda vez en esta temporada.

El portugués Amorim tomará las victorias como pueda después de unos diez meses difíciles al mando.

Después de estar a cargo durante la peor campaña en la Liga Premier de la historia del 20 veces campeón inglés la temporada pasada, ha tenido más dificultades en esta, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para revivir al United.

Así que cuando a Sánchez se le mostró una tarjeta roja por derribar al camerunés Bryan Mbeumo justo afuera del área, parecía la oportunidad perfecta para que el United volviera a la senda del triunfo después de la derrota 3-0 de la semana pasada en el derbi ante el Manchester City.

Y el United aprovechó la oportunidad y Fernandes anotó desde corta distancia a los 14 minutos y el brasileño Casemiro cabeceó a la red antes de irse al descanso.

En la primera mitad el Chelsea hizo tres cambios y el árbitro Peter Bankes añadió casi 10 minutos. Durante ese período, el brasileño Casemiro recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre el brasileño Andrey Santos.

El United continuó creando mejores oportunidades, pero hubo un final tenso cuando el inglés Trevoh Chalobah anotó de cabeza para el Chelsea a los 80 antes de que la afición local estallara de alivio al pitido final.

La victoria llevó al United al décimo puesto, un punto detrás del Chelsea, que se esperaba que peleara por el título esta temporada.