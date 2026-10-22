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Manchester City en alerta

Los dueños podrían ser obligados a vender el club

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Manchester City en alerta
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      México.- A espera de la sanción oficial que reciba el Manchester City después de ser encontrados culpables en 114 cargos de 115 acusaciones por no cumplir con las normas del Fair Play Financiero, en Inglaterra distintos expertos en la materia y figuras públicas han dado su opinión y revelado los posibles castigos que podría sufrir el club.

      Uno de ellos es David Kogan, presidente del Regulador Independiente del Futbol (IFR), un organismo público creado por el gobierno británico para supervisar y controlar las finanzas y la gobernanza de los clubes, que aseguró que tendría "poder absoluto" para obligar a los dueños de los Citizens a vender el club.

      Sin embargo, Kogan mencionó que no tiene pensado investigar al City por el momento: "No voy a emitir ningún juicio al respecto hasta que se hayan respondido todas esas preguntas. Entonces tendremos que decidir si iniciamos nuestra propia investigación, llegamos a una conclusión y tomamos las medidas necesarias. Adelantarse a eso sería un error garrafal".

      Desde 2008, el Manchester City es propiedad del jeque emiratí Mansour bin Zayed Al Nahyan, el encargado del City Group que maneja equipos como el Girona (España), New York City (Estados Unidos), Montevideo City Torque (Uruguay), entre otros.

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      La postura de la institución es que son inocentes y de hecho, apelaron todas las acusaciones en su contra.

      Otras sanciones, de acuerdo al medio inglés "Daily Mail", incluyen una significativa reducción de puntos, además de una multa económica, por lo que podría perder la categoría.

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