Joshua Dürksen hace historia: primer paraguayo en probar Fórmula 1
Bradley Lord resaltó el profesionalismo y deseo de aprendizaje de Dürksen durante la prueba.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El piloto paraguayo de Mercedes, Joshua Dürksen, hizo historia para su país al realizar su primera prueba al volante de un monoplaza de Fórmula 1 y conducir el W16 E Performance, el auto con el que la escudería logró victorias durante 2025.
Detalles de la prueba y rendimiento del piloto
Dürksen completó 187 vueltas y recorrió 875 kilómetros, una distancia equivalente a tres grandes premios. "Conducir un Fórmula 1 por primera vez es algo con lo que sueña cualquier joven piloto, y hacerlo como el primer paraguayo en alcanzar este hito lo hace aún más especial", expresó el piloto, quien también destacó el rendimiento, la frenada y las velocidades en curva del bólido.
Reacciones y valoración institucional
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Durante las dos jornadas, trabajó con ingenieros de Mercedes centrado en el conocimiento de los sistemas del vehículo y tandas de rendimiento.
Bradley Lord, director adjunto de Mercedes, resaltó su "madurez, profesionalismo y verdadero deseo de aprender".
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