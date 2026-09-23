Joshua Dürksen hace historia: primer paraguayo en probar Fórmula 1

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El piloto paraguayo de Mercedes, Joshua Dürksen, hizo historia para su país al realizar su primera prueba al volante de un monoplaza de Fórmula 1 y conducir el W16 E Performance, el auto con el que la escudería logró victorias durante 2025.

Detalles de la prueba y rendimiento del piloto

Dürksen completó 187 vueltas y recorrió 875 kilómetros, una distancia equivalente a tres grandes premios. "Conducir un Fórmula 1 por primera vez es algo con lo que sueña cualquier joven piloto, y hacerlo como el primer paraguayo en alcanzar este hito lo hace aún más especial", expresó el piloto, quien también destacó el rendimiento, la frenada y las velocidades en curva del bólido.

Reacciones y valoración institucional

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Durante las dos jornadas, trabajó con ingenieros de Mercedes centrado en el conocimiento de los sistemas del vehículo y tandas de rendimiento.

Bradley Lord, director adjunto de Mercedes, resaltó su "madurez, profesionalismo y verdadero deseo de aprender".