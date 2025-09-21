Max Verstappen consigue la pole

BAKÚ.- Max Verstappen consiguió la pole, mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, se estrelló en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno en una sesión maratónica con constantes accidentes, lluvia y un récord de seis banderas rojas.

El piloto de Red Bull fue 0,478 segundos más veloz que Carlos Sainz, Jr. de Williams en una sesión que se extendió una hora más allá de su tiempo programado, incluso más allá de la mayoría de las carreras. Liam Lawson de Racing Bulls comenzará la carrera del domingo desde el tercer lugar, la mejor posición de su carrera.

“Solo tienes que lanzarte”, dijo Verstappen sobre su última vuelta, tratando de superar un tiempo que Sainz había establecido en condiciones mucho más secas.

Piastri se estrelló contra la barrera mientras intentaba marcar el mejor tiempo en una pista que quedó resbaladiza por la lluvia. Su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, fue séptimo después de rozar la pared en su última vuelta y no pudo aprovechar al máximo el error de Piastri.

“Simplemente frené un poco tarde”, dijo Piastri a la cadena Sky Sports. “Una forma decepcionante de terminar”.

El australiano se sentó brevemente en una silla al lado de la pista cerca de una nevera de bebidas mientras asimilaba las consecuencias de un raro error en la carrera por el título. Piastri lidera a Norris por 31 puntos.

Piastri se clasificó noveno a la carrera del domingo después de que Charles Leclerc de Ferrari también se estrellara mientras buscaba salir desde la primera posición por quinta carrera consecutiva en Azerbaiyán.

Lewis Hamilton mostró que tenía un ritmo fuerte al ser el más rápido en la segunda sesión de práctica del viernes, pero fue otra sesión de clasificación decepcionante para el siete veces campeón, ya que terminó en el puesto 12.