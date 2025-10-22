Mazatlán le saca el empate a Santos

Concluye el día de actividades en esta fecha doble de la Liga MX, con un modesto Mazatlán vs Santos, mismo que terminó con un buen empate de 2-2, que le sirve de poco a ambos, ya que siguen fuera de Fase Final.

Con este resultado, Santos está en el lugar 11 con 14 unidades, mientras que Mazatlán los ve desde la posición 14, con 12 puntos. Tomando en cuenta que restan 5 partidos más, podrían caer un par de posiciones.

El estadio El Encanto abrió sus puertas para este encuentro de la Jornada 14 de la Liga MX, fecha doble que sirve para encaminarnos a lo que será la Fase Final del Apertura 2025.

Pese a que el juego era lento y con pocas acciones de peligro, el empate se iba a romper al minuto 10, ya que tras un centro al área, hay remate, pero se logra detener, pero el rebote le da a un jugador de Santos, se la deja plena a Roberto Meraz y con ello anota el 1-0.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Guerreros trataron de ir al frente en este partido, buscando rescatar algo en un partido que se les complicó, pero sería hasta el minuto 56 que llegó el empate.

Tras una jugada donde la defensa de Mazatlán ‘se duerme’, Santos llega a línea de fondo, donde meten cuerpo, Ricardo Gutiérrez se vence y hay centro, para que sólo haya un remate con la rodilla y puso el 1-1.

Carlos Acevedo logró una atajada de fantasía, ya que tras un remate poderoso, que incluyó efecto complicado, logra meter la mano y saca el disparo, pero el árbitro no vio bien la jugada y marcó saque de portería.

Tras una insistencia continua, el gol para Santos llegaría hasta el minuto 76, ya que Kevin Palacios consigue rematar de buena forma y puso el 1-2.

Cuando parecía que Santos se iba a llevar el triunfo, llegó una jugada agónica al 90+2, con un remate de Almada que fue imposible para Acevedo y firmaron el 2-2 final.