logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mbappé supera el récord de Lio Messi

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Mbappé supera el récord de Lio Messi
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ROMA.- Kylian Mbappé se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en la Liga de Campeones cuando llegó a esa cifra a los 27 años en el encuentro del Real Madrid en el feudo de la Roma el miércoles.

      Y el astro francés lo celebró al anotar el gol de un transitorio empate en la primera mitad de un duelo que el Madrid acabó ganando 4-3. Los merengues salieron victoriosos gracias a una ráfaga de tres tantos en un lapso de siete minutos durante el tramo final.

      Lionel Messi había establecido el récord anterior a los 28 años, precisamente contra la Roma en septiembre de 2015.

      Mbappé fue titular como centro delantero en el once titular del entrenador José Mourinho para el partido en el Stadio Olimpico, y su 72do gol en la Liga de Campeones lo colocó por delante del ex madridisita Raúl González, en el quinto puesto de la lista histórica de anotadores del torneo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También marcó el primer gol de Madrid en la victoria por 2-1 sobre el Inter de Milán el mes pasado.

      Mbappé tenía 17 años cuando debutó en la Liga de Campeones con el Mónaco en septiembre de 2016.

      Encabezó la tabla de goleadores de la Champions la temporada pasada con 15 tantos, incluido el segundo triplete más rápido en la historia de la competición contra Olympiacos, cuando anotó tres goles en seis minutos y 42 segundos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo
      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      SLP

      El Universal

      El arquero caboverdiano no alcanzó el mínimo de partidos para renovar contrato en Colo Colo.

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso
      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      SLP

      AP

      Corinthians ocupa el puesto 16 con 32 puntos tras 30 partidos y busca revertir su mala racha.

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium
      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      SLP

      EFE

      El equipo francés mostró un juego colectivo sólido y aprovechó la estrategia de Luis Enrique para ganar.

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      SLP

      EFE

      La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo