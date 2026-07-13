Medias Rojas superan a Mets

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NUEVO YORK.- Los Medias Rojas de Boston tardaron casi 24 horas el jueves y el viernes en llegar a Nueva York para su serie de tres juegos contra los Mets.

Menos de 48 horas después, el equipo más encendido de las Grandes Ligas completó su primera gira de 9-0 como visitante en 49 años.

Boston aprovechó un error del campocorto boricua Francisco Lindor en una posible doble matanza que habría terminado el juego en la novena entrada para anotar dos carreras, y Anthony Siegler conectó un elevado de sacrificio en la décima para una victoria 3-2 el domingo sobre los atribulados Mets de Nueva York.

Boston, que cerró la primera mitad en casa de los Angelinos de Los Ángeles, los Medias Blancas de Chicago y los Mets, no había terminado 9-0 una gira desde el periodo del 29 de julio al 7 de agosto de 1977, ante los Angelinos de California, Seattle y Oakland. Los Medias Rojas han ganado 14 de 16 y 17 de 22, y pasaron del último lugar en la Liga Americana a quedar a medio juego del último puesto de comodín.

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"Nunca se nos puede descartar, ya sea en una carrera hacia los playoffs o en un juego. Eso dice mucho sobre cómo encaramos el juego y cómo nos comportamos", afirmó Siegler.

Boston superó a los Mets 13-4 durante una serie que comenzó el viernes, menos de tres horas después de que los Medias Rojas llegaron al Citi Field tras un peligroso viaje desde Chicago.

Su avión chárter tuvo dos problemas mecánicos distintos, lo que obligó a los Medias Rojas a desembarcar y quedarse en Chicago tras su victoria 2-1 sobre los Medias Blancas la noche del jueves, y los dejó dentro del avión durante varias horas a primera hora de la tarde del viernes.