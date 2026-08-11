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Mejía reconoció el bajo rendimiento del equipo

Por Romario Ventura

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Mejía reconoció el bajo rendimiento del equipo
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      El Atlético de San Luis sufrió un duro revés en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, luego de caer por 4-1 ante Nashville SC en Tennessee, resultado que deja al conjunto potosino con pocas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del certamen.

      Tras el encuentro, el director técnico Diego Mejía reconoció que el equipo tuvo un rendimiento por debajo de lo mostrado en sus anteriores compromisos y señaló que los errores puntuales terminaron por marcar el rumbo del partido.

      "Fue que nos vimos superados un poco, ¿no? Nos construyeron jugadas y se pusieron en nuestra área con peligro. Si revisamos el primer gol, un balón largo que no debimos haber jugado y mucho espacio para correr por detrás, sabiendo que este equipo es peligroso en la transición", explicó Mejía.

      El entrenador también se refirió al segundo tanto de Nashville, que llegó después de un rebote dentro del área, y descartó que el resultado haya sido consecuencia de un mal funcionamiento general de la línea defensiva.

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      "No lo veo como que estuvimos flojos en línea defensiva. De hecho, creo que el equipo resolvió bien bastantes jugadas. Fueron situaciones ocasionales. Si bien creo que no fue el mejor partido que hemos tenido en los últimos cinco partidos, fue un partido donde nuestro rendimiento fue bastante bajo", reconoció.

      Mejía reconoció que el calendario representa un reto, aunque señaló que las condiciones del torneo eran conocidas desde antes de comenzar la competencia.

      "Las reglas están escritas desde antes de este torneo. Nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que íbamos a competir bastante bien este partido. Desafortunadamente cometimos errores puntuales que nos pusieron abajo en el marcador y después nos vimos superados físicamente", manifestó.

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