Mexicanas obtienen el oro y la plata

Las arqueras mexicanas Mariana Bernal y Maya Becerra escribieron su nombre en las páginas doradas del deporte nacional, luego de hacer el 1-2 en el podio de compuesto femenil dentro de la Final de Copa del Mundo 2025, celebrada en Nankín, China.

Fue el escenario perfecto. Las jaliscienses disputaron la gloria en un duelo en el que ambas tiraron 11 flechas perfectas consecutivas y que terminó igualado a 147 puntos para definir todo en muerte súbita, donde también se logró un 10 por bando, pero con la flecha de Bernal más cerca del centro de la diana.

La atleta de 22 años no solamente subió al Olimpo en territorio asiático, sino que le dio a nuestro país su primer metal dorado en esta prueba desde su creación en 2006, edición que se llevó a cabo en Yucatán.

“Me siento muy feliz y afortunada de que la vida me haya dado la oportunidad de representar a México al máximo nivel. Todo el esfuerzo que he invertido dio frutos”, dijo entre lágrimas tras su proeza.

Además, las multimedallistas internacionales disputaron apenas la tercera final entre mujeres de la misma nación y especialistas en compuesto. Rusia lo hizo en el citado 2006 y Estados Unidos en 2011, por lo que también quedará como un dato histórico.

De esta manera, Bernal cierra una exitosa temporada con tres preseas individuales (dos doradas y una de bronce) y cinco por equipos (cuatro oros y una plata). Mientras que Becerra, número uno del orbe, hizo lo propio con seis individuales (cuatro oros y dos platas), cinco por equipos (cuatro oros y una plata) y tres por equipos mixtos (un oro, una plata y un bronce).

EL CAMINO A LA GLORIA

Para llegar al partido decisivo, Bernal derrotó 145-142 en cuartos de final a la india Madhura Dhamangaonkar y 146-144 en semifinales a la británica y número dos del mundo, Ella Gibson.

Por su parte, Becerra inició con una victoria de 146-140 sobre la turca Hazal Burun y, posteriormente, superó 145-143 a la también india Jyothi Vennam, quien llegaba como una de las favoritas a consagrarse monarca.

La actividad mexicana continuará este sábado por la noche cuando el olímpico y Top 5 del planeta, Matías Grande, busque coronarse en la prueba de recurvo varonil, donde su primera rival será el turco y campeón olímpico, Mete Gazoz.