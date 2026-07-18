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México, 2do. lugar en equipos mixtos

Inaugura su cosecha de medallas en la Copa México de Clavados

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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México, 2do. lugar en equipos mixtos
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      México.- Con el respaldo de una afición que acompañó cada salto y celebró cada ejecución desde las gradas del Centro Acuático Metropolitano, México inauguró su cosecha de medallas en la Copa México de Clavados al conquistar la presea de plata en la prueba por equipos mixtos.

      La combinación de experiencia, talento y temple permitió al representativo nacional mantenerse en la pelea por el primer lugar hasta los últimos clavados y regalarle al público local una de las primeras grandes alegrías del certamen.

      Con una actuación consistente de principio a fin, el equipo mexicano logró subir al podio y confirmar el buen momento que atraviesan sus principales exponentes.

      El conjunto integrado por Aranza Vázquez, Juan Celaya, Alejandra Estudillo y Randal Willars mostró solidez durante toda la competencia, destacando por la calidad técnica de sus ejecuciones y el alto grado de dificultad de sus rutinas.

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      Gracias a ese desempeño, los mexicanos aseguraron el segundo puesto con una puntuación de 420.10, únicamente superados por China, que se quedó con la medalla de oro al acumular 451.10. El bronce fue para el representativo de Alemania 356.15.

      La definición estuvo cargada de emoción, con los atletas nacionales respondiendo a la presión de competir ante su gente y manteniéndose en la disputa por la cima de la clasificación hasta el cierre de la prueba.

      El festejo fue una muestra de la conexión entre los clavadistas y el público tapatío. Con banderas mexicanas ondeando en las tribunas, Vázquez, Celaya, Estudillo y Willars celebraron juntos la primera medalla para la delegación nacional en la competencia, un resultado que fortalece la confianza del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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