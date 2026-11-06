FMF realizará visorías de futbol en SL

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San Luis Potosí será sede de las visorías de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en coordinación con el programa "El Camino", los próximos 24 y 25 de noviembre. Las actividades tienen como objetivo identificar nuevos talentos del balompié potosino y brindarles la oportunidad de ser observados por la estructura de la federación.

Las pruebas estarán dirigidas a futbolistas de las ramas femenil y varonil de las categorías 2012, 2013 y 2014, y se desarrollarán en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CDTAR) Plan de San Luis, en la capital potosina.

La primera jornada se realizará el martes 24 de noviembre y comenzará a las 11:00 horas con la categoría varonil 2013-2014; posteriormente, a las 13:00 horas, se evaluará a los jugadores varoniles de 2012, mientras que a las 15:00 horas corresponderá el turno a la categoría femenil 2012-2014. Para el miércoles 25 se contempla una segunda sesión, exclusiva para las y los futbolistas seleccionados durante el primer día.

Las personas interesadas deberán completar su registro a través del sitio oficial www.elcamino.fmf.mx. Entre los requisitos se solicita identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, copia impresa del documento, correo de confirmación del registro también impreso y carta responsiva firmada.

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En cuanto a la indumentaria, las y los participantes deberán presentarse con short negro, playera blanca y medias blancas, sin logotipos de academias, clubes o instituciones. Con estas visorías, la FMF busca ampliar la detección de futbolistas juveniles y observar el talento de las nuevas generaciones en San Luis Potosí.