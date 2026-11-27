México enfrenta a Argentina en dieciseisavos del Mundial Sub-17
El partido se jugará el 30 de noviembre en Doha
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El camino de México en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 continúa con una prueba difícil. La Selección Mexicana ya conoce a su rival para los dieciseisavos de final, enfrentará a Argentina el próximo lunes 30 de noviembre, en busca de un boleto a los octavos de final.
México cerró fase de grupos invicto y líder del sector K
El equipo dirigido por Jürgen Castañeda se medirá ante la Albiceleste después de cerrar la fase de grupos como líder del sector K, con siete puntos y sin recibir un solo gol.
El Tricolor consiguió victorias ante Rumania (1-0) y Camerún (4-0), además de empatar sin anotaciones frente a Venezuela, resultado que le permitió conservar la cima.
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Argentina clasificó segundo en Grupo C y buscará avanzar
Argentina, por su parte, terminó en el segundo lugar del Grupo C, con cuatro unidades, luego de sumar una victoria, un empate y una derrota.
El encuentro de eliminación se disputará en el complejo Aspire Zone, en Doha, Qatar, específicamente en la Cancha 2. El silbatazo inicial está programado para las 9:00 horas, tiempo del centro de México.
Fotografía: José Luis Melgarejo/MexSport
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