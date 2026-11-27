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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Considerado por muchos, incluso por él mismo, como "El Dios del Trap", Anuel AA presenta su nuevo álbum "Real Hasta La Muerte II", continuación del proyecto lanzado en 2018 y con el que celebró su cumpleaños número 34 este jueves.

"Hice este álbum con mi corazón y con mi alma para ustedes que creen en mí y siguen bien firmes conmigo no importa que... este álbum significa mucho para mí, no existen las palabras perfectas para explicar cómo me siento y lo que siento por este álbum", compartió en redes el cantante.

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La portada del nuevo disco de Anuel destaca por su estética urbana y surrealista, con una composición cargada de elementos que remiten a su historia y trayectoria. El retrato central, envuelto en tonos azules y rojos, reafirma su identidad visual y le da mucha personalidad.El álbum abre con "Los Diablos", un tema en el que une fuerzas con Cosculluela y Chris Jedi para presentar un regreso crudo y directo al estilo que marcó sus inicios musicales. Con letras explícitas que hacen referencia a las armas, la vida en las calles y los códigos de barrio, la canción refleja las raíces del puertorriqueño y su conexión con el género.Con este proyecto, Anuel AA también deja claro que es un reguetonero hecho y derecho, llevando esta faceta a su repertorio con colaboraciones junto a Wisin, Blessd y De La Rose, además de sumar a Ovy On The Drums, Mambo Kingz y DJ Luian, entre otros.Una de las colaboraciones más llamativas llega con "Si Me Matan a Balazos", junto a Fuerza Regida. El grupo deja de lado los sonidos regionales para integrarse de lleno en la atmósfera del "Real Hasta La Muerte" clásico. La transición entre los versos de Anuel AA y JOP, vocalista de la agrupación, fluye de manera natural, logrando una combinación en la que ambos mantienen su identidad.Por su parte, en "Tal Vez Un Ignorante Fui", su colaboración con ROA, ambos exponentes del trap rompen con lo que podría esperarse de ellos. Lo más predecible habría sido un tema agresivo, de malianteo o fronteo callejero; sin embargo, sorprenden al explorar el lado más melódico del género, con una letra que se mueve entre el arrepentimiento profundo y la nostalgia de perder a alguien por no haberla valorado a tiempo.Con un total de 23 canciones, el proyecto se levanta sobre cuatro pilares que definen a Anuel AA: el regreso ambicioso a sus raíces, la versatilidad y vulnerabilidad, el cruce de géneros y generaciones, y un puente entre distintas etapas. Este último se construye al cerrar el disco con cinco sencillos lanzados anteriormente que ya habían conquistado las listas por cuenta propia y que ahora finalmente encuentran su casa.Más allá de la música, el artista también quiso dedicar este proyecto a las personas que ya no están a su lado. Así lo expresó a través de un mensaje en el que recordó a sus seres queridos: "Este álbum lo hice para ustedes y para mis hermanos y familiares y amigos q ya no están aquí, q están descansando en paz!!!!!! nunca me olvido de ustedes!!!!!".Tras el lanzamiento de "Real Hasta La Muerte II", Anuel AA se prepara para reencontrarse con el público mexicano este sábado 28 de noviembre, cuando se presente en el Coca-Cola Flow Fest 2026.