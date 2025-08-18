logo pulso
México es oro en flag football

La selección femenil derrotó a la potencia E.U. por segunda vez

Por Agencias

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
México es oro en flag football

El flag football mexicano es bicampeón de oro. En un final dramático, la selección nacional femenil se agigantó y derrotó 26-21 a la potencia Estados Unidos en el duelo decisivo de los Juegos Mundiales Chengdu 2025, refrendando la corona obtenida en Birmingham 2022.

Con solo tres segundos en el reloj y debajo por un punto en el marcador, el combinado azteca ejecutó a la perfección una jugada que no pudo ser descifrada por las norteamericanas, quienes quedaron tendidas en el campo de juego ante la victoria de las nuestras.

El triunfo tricolor no solo significó la consagración en territorio asiático. También tuvo tintes de revancha, ya que en el Mundial de la especialidad 2024 fue el conjunto estadounidense el que salió con la mano en alto después de la gran final.

Además, cabe recordar que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos Olímpicos a partir de la edición de Los Ángeles 2028, por lo que México partirá no solamente como candidato al podio, sino a quedarse con la medalla de oro.

El siguiente reto de la selección femenil, que a lo largo del año se ha concentrado y preparado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), será el Campeonato Continental de la especialidad, a celebrarse en septiembre. Gracias a este metal dorado, nuestro País terminó su participación en Chengdu 2025 con el puesto 21 del medallero gracias a cuatro oros, tres platas y tres bronces, con lo cual se firma una de las mejores actuaciones de la historia en este deporte.

De igual manera, la delegación mexicana fue medallista de plata por equipos mixtos de tiro con arco en las flechas de Maya Becerra y Sebastián García, una prueba que también hará su debut olímpico en 2028.

