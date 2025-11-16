logo pulso
México iguala con Uruguay

El conjunto azteca genera muchas dudas de cara a la Copa del Mundo

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
México iguala con Uruguay

México.- México no pudo en el TSM frente a la Selección de Uruguay y tuvo que conformarse con un empate sin goles. Otro partido sin victoria ante rivales de Sudamérica.

Los abucheos durante la presentación de la alineación mexicana presagiaban que la noche en Torreón no sería la mejor para el “Vasco” y sus dirigidos que, además, ofrecieron muy poco en el terreno de juego.

Sentar a Carlos Acevedo y poner a Raúl “Tala” Rangel fue una afrenta para la fanaticada Lagunera que sin duda llegó con la ilusión de ver a su actual referente en el arco de la Selección Nacional.

El ambiente de inmediato fue hostil para los locales que en lugar de apoyo recibieron abucheos, rechiflas e insultos que parecían inexplicables. El “Tala” jamás estuvo cómodo cada que el balón llegaba a él.

La falla de Raúl Jiménez al minuto 13 que ahogó el grito de gol en el inmueble albiverde hizo recordar que en el fondo la afición mexicana sí quería ver ganar a su equipo.

Gilberto Mora ingresó por el lesionado Hirving el “Chucky” Lozano a segundos de finalizar el primer tiempo y el joven de los Xolos de Tijuana fue recibido como un auténtico ídolo. En la parte complementaria (67’) estuvo cerca de convertir, pero el balón se fue por un costado.

Las amarillas comenzaron a salir, el duelo se tornó ríspido con faltas, jalones y un ritmo cortado por el silbante que optó por detener el juego en cada falta de ambos bandos.

La Selección Mexicana ya hila cinco partidos sin triunfo. No gana desde la final de la Copa Oro cuando vencieron en septiembre a la Selección de Estados Unidos. El martes tienen la obligación de cerrar el año con victoria y mejorar su imagen.

Y sí, el Fuera Aguirre volvió a retumbar en un partido de la Selección Mexicana.

