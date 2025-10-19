logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México, líder de Concacaf

La selección azteca se mantiene encima de E.U. en el ranking de la FIFA

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
México, líder de Concacaf

México.- Este viernes se actualizó la lista del ranking hecho por la FIFA para determinar a las mejores selecciones del mundo. México, aunque no logró ascender lugares en la tabla, se mantuvo por encima de Estados Unidos, que tampoco vive su mejor momento de la mano de Mauricio Pochettino.

El Tri se mantiene en el lugar 14 a pesar de ser humillado por Colombia en Estados Unidos (4-0) y de no poder vencer a Ecuador (1-1) en el estadio Akron.

Por ahora, los dirigidos por Javier Aguirre están lejos de pertenecer a la élite del futbol y no solo lo demuestran con resultados, su lugar en el ranking mundial también, aunque sigue siendo un mejor resultado que el de Estados Unidos, ubicados en el puesto 16 pese a ganar contra Australia (1-0) y empatar con Ecuador (1-1).

El número 1 del ranking le pertenece a España, seguidos por Argentina y Francia, quienes completan el podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos
Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

Bravos de Juárez y Pachuca dividen puntos

SLP

El Universal

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’
Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

Verstappen gana el sprint y nueva ‘pole’

SLP

EFE

Chivas siguen con las victorias
Chivas siguen con las victorias

Chivas siguen con las victorias

SLP

El Universal

Consigue su cuarto triunfo seguido, tras derrotar al Mazatlán

Pilotos Canel’s con resultados positivos
Pilotos Canel’s con resultados positivos

Pilotos Canel’s con resultados positivos

SLP

Romario Ventura

García Jr. arrancará 8vo. y Max 11vo. en calificación semifinal NASCAR