México pierde ante Canadá

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México.- El sueño olímpico tendrá que esperar. Después de una semana cargada de ilusiones, remontadas y muestras de carácter, la Selección Mexicana Femenil de Flag Football recibió un duro golpe rumbo a Los Ángeles 2028 al caer (20-6) ante Canadá en una semifinal donde las norteamericanas impusieron condiciones de principio a fin.

Alemania parecía lista para ser el escenario de una nueva hazaña tricolor. Apenas unas horas antes, México había dejado el alma en el campo para sobrevivir a un dramático duelo frente a España y mantenerse con vida en la pelea por el boleto olímpico. Sin embargo, en el compromiso más importante del torneo, las mexicanas se encontraron con una escuadra canadiense que fue superior en cada faceta del juego y que no permitió margen para una reacción.

El inicio del encuentro dejó claro que el boleto olímpico no iba a regalarse. Canadá tomó ventaja de 13-0 gracias a una ofensiva eficiente y a una defensiva que incomodó constantemente a Diana Flores. La presión sobre la quarterback mexicana rompió el ritmo habitual del ataque tricolor y limitó las rutas de sus principales objetivos, Victoria Chávez y Mónica Rangel, quienes rara vez encontraron espacios para generar yardas.

A medida que avanzaban las series ofensivas, México comenzó a resentir el dominio canadiense. A pesar del constante respaldo de la afición desde las gradas, las mexicanas batallaron para mover las cadenas con consistencia y algunos castigos, además de ejecuciones imprecisas en momentos determinantes, impidieron que encontraran puntos antes del descanso.

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La segunda mitad mostró a un conjunto nacional con una actitud distinta. Tras los ajustes del cuerpo técnico, México logró competir mejor. Canadá terminó por ampliar la ventaja hasta el 20-0 y colocó contra las cuerdas a las mexicanas. Aun así, el equipo nacional se negó a bajar los brazos y encontró finalmente recompensa en una serie ofensiva que culminó con los primeros puntos para México.

Con la ventaja en sus manos, las canadienses administraron el reloj con inteligencia, priorizando posesiones largas y evitando entregar oportunidades adicionales al ataque mexicano. Cada down consumido acercó más a Canadá a la victoria y terminó asegurando el triunfo, además del boleto a la final y la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para México, la historia todavía no está escrita por completo. La victoria de Estados Unidos por (27-21) sobre Gran Bretaña mantuvo abierta una última puerta rumbo a Los Ángeles 2028. Con las estadounidenses ya clasificadas por su condición de país anfitrión, el conjunto tricolor tendrá ahora la obligación de ganar el partido por el tercer lugar para quedarse con el boleto disponible y mantener vivo el sueño olímpico.