Detienen a asaltante de la Santo Tomás

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En atención a un reporte ciudadano, la Guardia Civil de Soledad detuvo a Jorge "N", de 43 años, señalado por presunto robo con violencia a transeúnte en la colonia Santo Tomás.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales fueron abordados por una mujer, que refirió haber sido víctima de un sujeto que la amenazó con una navaja para asaltarla.

Como resultado de la rápida intervención policial, fue localizado un hombre que correspondía con la descripción proporcionada por la afectada, y quien durante la inspección le fue asegurado un arma blanca.

A petición de la víctima, quien solicitó formalizar su denuncia, el señalado fue detenido, certificado médicamente y entregado a la autoridad investigadora.

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En su informe, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrendó su compromiso con la ciudadanía, manteniendo acciones encaminadas a fortalecer la seguridad de los pobladores de la demarcación.