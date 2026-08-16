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Tráiler no se frenó y le dio a un automóvil

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Tráiler no se frenó y le dio a un automóvil
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      Tras un choque por alcance entre un tracto y un vehículo compacto, en la Zona Industrial, solamente resultaron daños materiales.

      La mañana de este sábado, alrededor de las once y media de la mañana, un tracto de color negro que circulaba sobre avenida Industrias no alcanzó a frenar en el semáforo del Eje 114 y terminó impactando a un Chevrolet Spark de color rojo.

      Tras el percance, el auto resultó la unidad más dañada, ya que al tracto no le pasó prácticamente nada, al igual que a su conductor.

      Por otro lado, el individuo que ocupaba el Spark salió con golpes leves y fue valorado por paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes arribaron al lugar del accidente, luego de ver el suceso. Asimismo, al sitio se trasladaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento del hecho. Sin embargo, ambos conductores trataron por su cuenta de llegar a un acuerdo en la reparación de los daños con sus respectivas aseguradoras.

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