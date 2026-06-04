Maja Chwalinska avanza a la final de Roland Garros 2024: "Voy a beber mi té"

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PARÍS (AP) — Tomar té cada noche está haciendo maravillas para Maja Chwalinska.

La polaca se convirtió el jueves en apenas la segunda jugadora procedente de la fase de clasificación en alcanzar una final de individuales de un Grand Slam en la era abierta del tenis, al derrotar 7-6 (4), 6-4 a Diana Shnaider, la rusa que un día antes eliminó a la número uno Aryna Sabalenka.

Chwalinska, una polaca de 24 años, tendrá la oportunidad de igualar la racha hacia el título de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021 cuando dispute la final del sábado en Roland Garros ante la adolescente rusa Mirra Andreeva.

Nada cambiará la rutina de Chwalinska para el partido más importante de su vida.

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"Voy a beber mi té", manifestó.

Según el proveedor de estadísticas Opta, Chwalinska y Raducanu son las únicas, entre hombres y mujeres, que acceden a una final de individuales de un grandes desde las rondas de clasificación desde el inicio de la era profesional en 1968.

"Siento que estoy en una burbuja, no sé qué está pasando", comentó Chwalinska. "Después del torneo será momento de procesarlo: inhalar, exhalar".

Además del té, quizá vea algo de tenis "porque soy una fanática del tenis".

Contó que su jugador favorito cuando crecía era la leyenda suiza Roger Federer y luego de Rafael Nadal, el especialista español en arcilla. Ahora lo es el ganador de Novak Djokovic, dueño de 24 títulos de Grand Slam.

"Estoy muy agradecida de haber crecido durante esta era", expresó. "A veces vuelvo a esos partidos viejos y los veo jugar, y es como poesía".

Chwalinska selló la victoria en su primer punto de partido con un potente golpe de derecha ganador paralelo a la línea, y luego se dejó caer hacia atrás con ambas manos en el rostro. Después se sentó en su silla y jadeó con fuerza, con la cara hundida en una toalla.

"Honestamente no sé qué estaba pasando por mi cabeza", dijo. "Estaba en shock".

Chwalinska se apuntó tres victorias en la fase de clasificación para acceder al cuadro principal en París y así disputar apenas su tercer Grand Slam. Su mejor resultado previo en un grande fue la segunda ronda en Wimbledon en 2022. Su compatriota polaca Iga Swiatek ha conquistado cuatro veces el Abierto de Francia.

A primera hora, Andreeva, de 19 años, alcanzó su primera final de un Grand Slam al vencer 6-1, 6-3 a Marta Kostyuk.

Andreeva alcanzó las semifinales aquí hace dos años, pero esta fue la primera semifinal de Chwalinska en cualquier torneo del circuito WTA.

Racha notable

Chwalinska ha cedido apenas un set en sus nueve partidos, incluida la fase previa, y ha arrasado en el cuadro principal al superar a cuatro jugadoras situadas dentro de las 50 primeras del ranking.

Se disparará en el escalafón de la WTA, del puesto 114 al 14, si gana el torneo.

Su cuenta bancaria también recibirá un impulso significativo. El total de premios en dinero de Chwalinska antes de Roland Garros era de 864.030 dólares. Se aseguró 1,4 millones de euros (unos 1,6 millones de dólares) en virtud de alcanzar la final y embolsará 2,8 millones de euros (3,25 millones de dólares) si gana el sábado.

Una dejada precisa y un globo le dieron punto de set en el desempate, y se llevó el primer set cuando el revés de Shnaider se fue ancho.

Shnaider pidió una pausa médica después del séptimo juego del segundo set. Flexionó la pierna izquierda mientras yacía boca arriba, y perdió su servicio en el noveno juego, lo que le dio a Chwalinska la oportunidad de sacar para el partido.

"Todo el mérito para Maja. Jugó increíble", señaló Shnaider. "Se mueve de forma impresionante en la cancha, cubre mucho. Incluso si crees que ganaste el punto, ella está ahí".

Totalmente concentrada

Andreeva destacó que podía ver hasta los detalles más pequeños en la pelota al saltar a la pista Philippe-Chatrier.

"Veía los pelitos de la pelota cuando la lanzaba o cuando jugaba (los golpes). Hoy estuve realmente, realmente concentrada", dijo la octava preclasificada y que perdió en las semifinales hace dos años.

Andreeva convirtió su primer punto de partido cuando sacó para cerrar el triunfo.

Está claro que se siente cómoda en el Abierto de Francia, que describe como un torneo "acogedor" porque cada año ve caras conocidas, y disfruta su tiempo en París.

"Me gusta mucho caminar por la ciudad, entrar en esos pequeños restaurantes de la calle. También hablo un poquito de francés, así que a veces intento hablar con la gente en francés", indicó.

Tensiones en la cancha

No hubo apretón de manos después del partido entre Andreeva y Kostyuk, y la ucraniana se retiró rápidamente, girándose solo para saludar con la mano y lanzar besos al público.

El ambiente previo fue algo tenso, ya que las jugadoras se tomaron fotos por separado mientras cada una posaba junto a dos niños en su respectivo lado de la red. Por lo general, las jugadoras posan para la misma foto, una al lado de la otra junto a la red.

Kostyuk y su compatriota Oleksandra Oliynykova se pronunciaron durante el torneo sobre el impacto que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en su país.

"Nunca olvidaré las ovaciones que recibí después de mi partido de cuartos de final. Esto es algo que llevaré conmigo para siempre. Siento que este es el punto más alto de mi torneo", dijo Kostyuk, la 15ta preclasificada, sobre el gran apoyo que sintió de los aficionados durante sus partidos en París.

Andreeva salvó tres puntos de quiebre con 0-40 en su primer juego de saque y luego se escapó a una ventaja de 4-0 con una ráfaga de ganadores fulminantes de derecha. Hubo un gran grito de aliento cuando Kostyuk sostuvo el saque en el quinto juego, pero la ucraniana luego le entregó el primer set a Andreeva cuando su revés se quedó en la red.

Techo abierto y luego cerrado

La semifinal comenzó poco después de las 3 de la tarde con el techo abierto, como el miércoles, cuando Sabalenka y Anna Kalinskaya, derrotadas en los cuartos de final, se quejaron del viento arremolinado en Chatrier y dijeron que el techo debía haberse cerrado.

Se cerró hacia el final del segundo set de la semifinal del jueves, lo que le ofreció a Kostyuk mejores condiciones para su juego sobre arcilla. Recuperó un quiebre para quedar 4-3 abajo, pero cedió su siguiente juego de saque y la remontada terminó casi tan rápido como había empezado, junto con la racha de 16 victorias consecutivas de Kostyuk sobre arcilla.

Dobles mixtos

Los italianos Sara Errani y Andrea Vavassori ratificaron su condición de favoritos al llevarse el título de dobles mixtos al derrotar a la canadiense Gabriela Dabrowski y al estadounidense Evan King por 4-6, 6-3, 10-4.

Hay garantía de un italiano en la final individual masculina del domingo, pues Flavio Cobolli enfrentará el viernes al también italiano Matteo Arnaldi en la primera semifinal de Grand Slam para ambos jugadores.