México ya tiene DT para LA-2028

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México.- Con el título regional asegurado, el boleto al Mundial Sub-20 en el bolsillo y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 confirmada, los dirigentes del futbol mexicano aprovecharon la gran noche en el Estadio Banorte para definir el rumbo de una generación que ilusiona.

Minutos después de la coronación ante Estados Unidos, la Federación Mexicana de Futbol ratificó a los responsables de encabezar los proyectos que buscarán mantener al Tricolor como protagonista en los próximos escenarios internacionales.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, habló ante los medios de comunicación tras la conquista del título Sub-20 de la Concacaf.

Luego de felicitar al equipo dirigido por Alex Diego por el campeonato obtenido, confirmó que Eduardo Arce, quien ganó la plata en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, será el encargado de liderar a la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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"No, no es la idea. De hecho, ya en el proyecto, y es algo que ya se había anunciado, está claro que queremos que Eduardo Arce siga al frente de ese grupo. Es el mismo grupo, la misma categoría de los chicos que estuvieron el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20 en Chile y el plan, desde el principio, es que él trabaje con el grupo desde la siguiente fecha FIFA, ya empezamos el trabajo con este grupo", mencionó.

Pocos minutos antes de esa declaración, Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores, adelantó que la intención de la Federación Mexicana de Futbol es darle continuidad al proyecto encabezado por Alex Diego.

El extécnico de Pumas señaló que, tras la exitosa participación en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, el estratega sería el encargado de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará el próximo año en Azerbaiyán y Uzbekistán.