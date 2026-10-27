Justifica Margarito Terán petición de bolsa millonaria para camioneros

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A esta fecha hay 882 autobuses de transporte urbano que ya cayeron en la obsolescencia, ya deberían estar fuera de circulación y siguen ahí por falta de fondos para adquirir actividades nuevas, y la situación empeora en 2028 porque técnicamente ningún autobús estará en condiciones de circular, aseguró Margarito Terán López, presidente de la línea Magocam Ruta 22.

Con ello, justificó la petición de una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos del erario para invertir el transporte público colectivo de San Luis Potosí en 2027.

La propuesta contempla financiar la renovación de unidades, cubrir déficits de operación, incorporar un margen de utilidad del 15 por ciento para los concesionarios y amortizar pérdidas correspondientes al periodo de pandemia.

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En entrevista, dijo que hay nuevas tecnologías y autobuses para transporte urbano que presentan mejores prestaciones que los usados para la Red Metro, el camión tipo BRT.

Añadió que sobre todo, se necesita que sean camiones amigables con en el medio ambiente, de preferencia de motor eléctrico.

Dijo que una vez que el diputado Emilio Rosas desestimó la propuesta para solicitar el presupuesto que permita la renovación de la totalidad del parque vehicular de transporte urbano, recordó que la movilidad es un derecho humano y que ya hay antecedentes del apoyo gubernamental a la renovación de transporte público, como ocurrió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la reposición de casi 500 autobuses urbanos en un solo paso.

Informó que con independencia de los puntos de vista del diputado, los permisionarios insistirán en la revisión de la asignación de recursos, en busca de que esté etiquetada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2027.

Agregó que no hay sistema de transporte público que opere bajo condiciones de servicio social, porque finalmente la operación genera un gasto y por lo tanto el ejercicio de recursos. "Si fuera servicio social sostener el sistema de transporte público sería gratis, pero la operación y los camiones tienen un costo".

Añadió que se espera que la iniciativa ciudadana turnada a las comisiones legislativas idóneas, sea revisada con el fin de ver la posibilidad de que el presupuesto sea aprobado y a su vez el ejercicio de dinero para 2027.