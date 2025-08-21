logo pulso
Miky Pérez sin fortuna en AHR

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Miky Pérez sin fortuna en AHR

El piloto potosino Miky Pérez no pudo finalizar la fecha de la Super Copa Roshfrans celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro del programa del SpeedFest, luego de que una falla en la caja de cambios le impidiera continuar en la competencia.

Pérez participó en la categoría Fórmula 5, que formó parte del programa de actividades del SpeedFest. Las jornadas comenzaron el viernes por la mañana; en la calificación el registro del piloto no fue el esperado, aunque el equipo aseguró una puesta a punto que daba margen para la carrera.

Al arrancar la competencia, Pérez logró recuperar posiciones y superar a varios contendientes, pero la avería en la caja de cambios le limitó el desempeño y finalmente lo obligó a abandonar la prueba. El problema ya había impedido al equipo salir a rodar en las prácticas y dejó a Pérez con una sola vuelta en la calificación, por lo que largó desde el puesto 11.

“Una fecha muy complicada para mí y para mi equipo, hicimos mucho esfuerzo para competir aquí en el Autódromo. Una falla en la caja de cambios que se hizo presente desde el inicio del fin de semana, la intentamos reparar pero al final nos hizo la mala jugada; por ello no pudimos salir a rodar en las prácticas y en la sesión de calificación solo pudimos dar una vuelta, por lo cual arrancamos desde el lugar 11, la falla nuevamente apareció y nos fuimos para atrás”, relató el piloto.

Pérez dijo que dará vuelta a la página para enfocarse en la siguiente fecha: el compromiso del serial en Puebla, programado para finales de septiembre. Con esa carrera se acercarán las dos últimas fechas del calendario 2025 de la Super Copa Roshfrans.

