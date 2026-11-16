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Mirra Andreeva vence a Svitolina

Conquista las Finales de la WTA y asciende al segundo puesto mundial

Por EFE

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Mirra Andreeva vence a Svitolina
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      La tenista rusa Mirra Andreeva se proclamó campeona de las Finales de la WTA en Indian Wells este domingo al derrotar a la ucraniana Elina Svitolina por 7-5 y 6-3. El encuentro, que se extendió por una hora y 48 minutos, catapultó a la jugadora de 19 años al segundo puesto del ranking mundial, situándola a solo 293 puntos de la líder, la kazaja Elena Rybakina.

      Bajo la dirección técnica de la española Conchita Martínez, Andreeva cierra una temporada 2026 histórica tras haber iniciado el año en el noveno escalafón. A este título de maestras se suman su primer Grand Slam en Roland Garros y los trofeos de categoría 500 en Adelaide y Linz. Asimismo, durante esta semana invicta en suelo estadounidense, la rusa revirtió su balance negativo frente a jugadoras del ´Top 10´ al encadenar cuatro victorias ante Aryna Sabalenka, Jessica Pegula y por partida doble frente a Svitolina.

      En el desarrollo de la final, Andreeva tomó la iniciativa desde el arranque en un primer parcial marcado por los constantes quiebres de servicio, logrando concretar su tercera rotura para asegurar el set. Aunque Svitolina elevó su nivel en la segunda manga apostando por intercambios largos tras salvar múltiples oportunidades de quiebre, la joven rusa recuperó rápidamente el dominio del juego y selló con autoridad el definitivo 6-3 para coronar una semana perfecta.

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