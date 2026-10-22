Monterrey golea al Puebla

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Rayados del Monterrey dio un paso importante para meterse en la liguilla tras conseguir un triunfo por goleada de 4-1 sobre Puebla la noche de este miércoles en el cierre de la Jornada 13 del Apertura.

La victoria permitió a Rayados llegar a 20 puntos en el Apertura, mientras que Puebla se ha quedado con 16.

Para el equipo de la Franja era un partido complicado y obligado a ganarlo por estar en casa para meterse en la pelea por un boleto a la liguilla.

Hoy Diego Rosi al 17 hizo el primero de Monterrey y Hugo Cuypers en el 31 aumentó la cuenta y tres minutos después, en el 34, Lucas Campos hizo el 3-0.

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En el segundo tiempo, Roberto de la Rosa hizo el 4-0 en el 61. Facundo Almada hizo el único del Puebla en el 66.

En la jornada 14, Monterrey recibe a Chivas y Puebla visita al Atlas.