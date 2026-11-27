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Cruz Azul dio un golpe de autoridad en el Nou Camp. La Máquina de Joel Huiqui goleó 0-4 al León en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 y quedó a un paso de las semifinales. Sin embargo, el entrenador celeste no quiere excesos de confianza y dejó claro que la eliminatoria todavía no está resuelta. El objetivo será mantener el nivel en el estadio Banorte.

Declaraciones de Joel Huiqui tras la goleada

Pese al contundente resultado, Huiqui no consideró que su equipo haya firmado un partido perfecto. El estratega reconoció que todavía existen detalles por corregir y adelantó que analizará el encuentro antes de la vuelta. "Estuvimos cerca, pero no creo que haya sido perfecto y no hay que caer en confianza".

Eso sí, el entrenador reconoció que sus futbolistas estuvieron muy cerca de cumplir con lo que tenía en mente para este compromiso. Incluso, destacó que el resultado superó sus expectativas. "Fue un partido en el que nos acercamos a lo que yo visualicé en la semana, y hoy resultó mucho mejor de lo que se planeó".

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Para Huiqui, contar con distintas alternativas representa una ventaja importante en esta etapa del campeonato. Reconoció la madurez de sus futbolistas y la fortaleza interna del grupo. "Es una ventaja tener un equipo tan completo, todos quieren trabajar y tienen una fortaleza interna".

De cara al encuentro del domingo, Cruz Azul buscará mantener la concentración y aprovechar el impulso anímico que dejó la goleada. Huiqui también valoró que sus delanteros encontraran la portería rival y reiteró que su equipo no cambiará de identidad por jugar en casa.

Reacción de Javier Gandolfi tras la derrota

Del otro lado, Javier Gandolfi no ocultó su decepción por la actuación del León. El entrenador esmeralda reconoció que su equipo tuvo su peor presentación desde su llegada y lamentó que ocurriera en plena Liguilla. "Lastimosamente tuvimos el peor partido desde que llegamos y toca en liguilla. Es el peor partido que nos toca vivir", admitió tras la goleada.

El técnico también dejó claro que analizará el estado de su plantilla antes de definir la alineación para el partido de vuelta. "A partir de hoy voy a analizar el partido y ver bien con qué elementos puedo contar. Tuve que hacer ciertos cambios", explicó. Aunque la eliminatoria luce complicada, Gandolfi recordó que todavía quedan 90 minutos y pidió una reacción de sus futbolistas.

Finalmente, el entrenador de La Fiera reconoció el golpe que significó la derrota, pero exigió orgullo para afrontar el cierre del torneo. "Es un golpe duro. No lo esperábamos. La realidad es que encenagamos al último campeón", expresó. Gandolfi también dejó un mensaje para sus jugadores: "Quedan 90 minutos, debe aparecer el orgullo, sangre".