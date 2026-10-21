Mony Ramos destaca en el sóftbol nacional

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La potosina Mony Ramos participó en otro torneo de primer nivel de sóftbol con Las Bulldogs, considerado uno de los equipos privados destacados de México e integrado por jugadoras de organizaciones profesionales como Olmecas de Tabasco, Leonas de Yucatán, Sultanes de Monterrey y Algodoneras de Unión Laguna. Bajo el liderazgo de la lanzadora Diana Castillo, reconocida como una de las mejores pitchers profesionales mexicanas, la escuadra consiguió el tercer lugar de la competencia, después de llegar invicta a los playoffs.

Ramos fue titular de principio a fin y mostró sus cualidades defensivas en la receptoría, además de aportar un bateo poderoso durante el certamen. La catcher de las Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Castillo, jugadora profesional de las Olmecas de Tabasco, han consolidado una dupla respetada en el circuito mexicano, respaldada por nueve victorias en sus últimos torneos antes de llegar invictas a Ciudad Madero.

La trayectoria de Mony también incluye su participación en equipos locales como PRODONSA, La Manada, Serviagua, Aztecas y Tóxicos. Su desarrollo deportivo refleja que la excelencia académica, el compromiso como mujer de cambio y el alto rendimiento pueden avanzar de la mano cuando existe preparación, disciplina y enfoque, valores que mantiene tanto en el terreno de juego como en su formación personal.

En la recta final de 2026, Ramos continúa sus entrenamientos en Mont Park, espacio de preparación para peloteros potosinos. La jugadora reconoce el aporte de cada una de sus compañeras de Bulldogs y destaca la importancia del trabajo colectivo, donde cada integrante contribuye desde su posición y habilidades. Esa visión de equipo, asegura el enfoque de su trayectoria, también forma parte de su vida personal, académica y de su perspectiva sobre el papel de las mujeres en el deporte.

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